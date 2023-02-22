По 100 тысяч тенге и дом. Как помогли родителям тройняшек в Костанайской области?

Родителям тройняшек из Мендыкаринского района подарили дом.

Так же их обеспечат углем на зимний период и будут в течении года оказывать помощь в размере ста тысяч тенге.

Поддержать многодетную семью таким образом решил их земляк, руководитель местного ТОО «Каркын». Подарок Петровым был необходим, так как в семье кроме тройняшек растет еще трое детей. До этого они жили в небольшом доме из двух комнат, передает altyn-orda.kz

Откликнулись и оказали помощь и другие местные предприниматели — одни изготовили кроватку для малышей, другие помогли дровами и средствами гигиены.

Напомним, малыши появились на свет в начале этого года. Это первый случай рождения тройни в Мендыкаринском районе.

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