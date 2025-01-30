Национальный Банк Казахстана сообщает о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе «Нацфонд – детям».

В рамках программы «Нацфонд – детям» начислено по 129,38 долларов США на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов США. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей.

Напомним, впервые целевые требования по программе «Национальный фонд – детям» были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 долларов США. Эти требования представляют собой обязательства Правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет – гражданами страны.

Важно понимать, что ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода. Они формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.

Общая накопленная сумма за 2 года реализации программы составила 232,94 долларов США на одного ребенка.

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