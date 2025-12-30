В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 30 декабря 2025 года сообщили, какие меры государственной поддержки в 2026 году получат лица, включённые в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев. Об этом передаёт Zakon.kz.
Какие меры поддержки предусмотрены
Согласно информации Министерство труда и социальной защиты населения РК, в 2026 году кандасам и переселенцам, включённым в региональную квоту, будут предоставлены следующие виды государственной поддержки:
- субсидии на переезд — единовременная выплата каждому члену семьи в размере 70 МРП, что составляет 302 750 тенге (в 2025 году — 275 240 тенге);
- субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно от 15 до 30 МРП, или от 64 875 до 129 750 тенге на семью (в 2025 году — от 58 980 до 117 960 тенге);
- субсидии работодателям, оказывающим содействие в переселении, — 400 МРП, или 1 730 000 тенге (в 2025 году — 1 572 800 тенге);
- направления на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской деятельности;
- выдача сертификатов экономической мобильности для приобретения жилья.
В ведомстве отметили, что рост размеров выплат связан с увеличением месячного расчётного показателя. С 1 января 2026 года МРП составит 4 325 тенге, тогда как в 2025 году он равнялся 3 932 тенге.
Региональная квота на 2026 год
Также в Минтруда сообщили об утверждении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2026 год. Согласно приказу и.о. министра, общая квота установлена в размере 8 278 человек. Документ направлен на оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определённых правительством Казахстана.
Как распределят квоту
Для кандасов квота распределена следующим образом:
- Павлодарская область — 977 человек,
- Акмолинская область — 285,
- область Абай — 264,
- Восточно-Казахстанская область — 200,
- Северо-Казахстанская область — 200,
- Костанайская область — 200,
- Атырауская область — 125,
- Западно-Казахстанская область — 30 человек.
Для переселенцев предусмотрено:
- Северо-Казахстанская область — 2 820 человек,
- Павлодарская область — 1 655,
- Восточно-Казахстанская область — 600,
- Костанайская область — 485,
- область Абай — 275,
- область Улытау — 125,
- Карагандинская область — 37 человек.
В министерстве подчеркнули, что реализация квоты и мер поддержки направлена на повышение мобильности населения и устойчивое развитие регионов.
Минус заторы, плюс безопасность: в Костанае модернизируют перекрёстки
В Казахстане утвердили цены на электроэнергию до 2032 года
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.