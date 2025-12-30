В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 30 декабря 2025 года сообщили, какие меры государственной поддержки в 2026 году получат лица, включённые в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев. Об этом передаёт Zakon.kz.

Какие меры поддержки предусмотрены

Согласно информации Министерство труда и социальной защиты населения РК, в 2026 году кандасам и переселенцам, включённым в региональную квоту, будут предоставлены следующие виды государственной поддержки:

субсидии на переезд — единовременная выплата каждому члену семьи в размере 70 МРП, что составляет 302 750 тенге (в 2025 году — 275 240 тенге);

— единовременная выплата каждому члену семьи в размере 70 МРП, что составляет 302 750 тенге (в 2025 году — 275 240 тенге); субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно от 15 до 30 МРП, или от 64 875 до 129 750 тенге на семью (в 2025 году — от 58 980 до 117 960 тенге);

— ежемесячно от 15 до 30 МРП, или от 64 875 до 129 750 тенге на семью (в 2025 году — от 58 980 до 117 960 тенге); субсидии работодателям , оказывающим содействие в переселении, — 400 МРП, или 1 730 000 тенге (в 2025 году — 1 572 800 тенге);

, оказывающим содействие в переселении, — 400 МРП, или 1 730 000 тенге (в 2025 году — 1 572 800 тенге); направления на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской деятельности;

выдача сертификатов экономической мобильности для приобретения жилья.

В ведомстве отметили, что рост размеров выплат связан с увеличением месячного расчётного показателя. С 1 января 2026 года МРП составит 4 325 тенге, тогда как в 2025 году он равнялся 3 932 тенге.

Региональная квота на 2026 год

Также в Минтруда сообщили об утверждении региональной квоты приёма кандасов и переселенцев на 2026 год. Согласно приказу и.о. министра, общая квота установлена в размере 8 278 человек. Документ направлен на оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определённых правительством Казахстана.

Как распределят квоту

Для кандасов квота распределена следующим образом:

Павлодарская область — 977 человек,

Акмолинская область — 285,

область Абай — 264,

Восточно-Казахстанская область — 200,

Северо-Казахстанская область — 200,

Костанайская область — 200,

Атырауская область — 125,

Западно-Казахстанская область — 30 человек.

Для переселенцев предусмотрено:

Северо-Казахстанская область — 2 820 человек,

Павлодарская область — 1 655,

Восточно-Казахстанская область — 600,

Костанайская область — 485,

область Абай — 275,

область Улытау — 125,

Карагандинская область — 37 человек.

В министерстве подчеркнули, что реализация квоты и мер поддержки направлена на повышение мобильности населения и устойчивое развитие регионов.

