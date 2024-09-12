Миллионерами могут стать казахстанские школьники

По 5,5 миллионов тенге получат казахстанские школьники за победу на всемирных олимпиадах. Денежные премии получат 26 казахстанских школьников, завоевавших призовые места на ТОП-7 престижных олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 миллионов тенге.

По итогам 2023-2024 учебного года копилка сборной нашей страны пополнилась 2 золотыми, 12 серебряными, 12 бронзовыми медалями и одной грамотой, завоеванными на самых престижных всемирных предметных олимпиадах. В их состав входят IMO (математика), IPhO (физика), IBO (биология), IChO (химия), IOL (лингвистика), IGeO (география) и IOI (информатика).

«В целях поддержки талантливых учеников с 2022 года по поручению Главы государства за призовое место на международных олимпиадах наши школьники и подготовившие их педагоги получают единовременное вознаграждение от государства: за золото – 1500 МРП, серебро – 1000 МРП и бронзу – 500 МРП. Педагогу, подготовившему обладателя золотой медали – 26,5 кратном размере базового должностного оклада, серебряной – 17,5 кратном размере БДО, бронзовой – 8,5 кратном размере БДО. Кроме того, победители международных олимпиад также являются обладателями образовательных грантов для поступления в любой казахстанский вуз. Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 млн тенге», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, в прошлом году единовременные вознаграждения получили 23 школьника на сумму 65,6 млн тенге и 20 педагогов на общую сумма — 71,4 млн тенге. Всего из 1218 казахстанских школьников, принявших участие в 12 крупных международных соревнованиях, 603 стали обладателями медалей. То есть каждый второй участник от нашей страны завоевал призовое место.

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