К 80-летию Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Казахстане, выплатили по 5 миллионов тенге в качестве материальной помощи.

В Костанае проживает 7 ветеранов, счета которых уже пополнились.

Единовременные выплаты так же предусмотрены тем, кто имеет статус жителя блокадного Ленинграда, их в Костанае 9, им начислят по 100 тысяч тенге. Кроме того финансовую помощь получат 655 тружеников тыла, 26 жен и вдов участников Великой Отечественной войны, а также 38 костанайцев, со статусом членов семей погибших военнослужащих. Все они получат по 50 тысяч тенге. Эти средства выделены из городского бюджета и будут выплачены в апреле.

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