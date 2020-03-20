По 5 млн каждому. В Костанайской области оштрафованы организаторы игры в покер

Как сообщили в пресс-службе областного суда, трое человек обвинялись в совершении незаконной организации и проведении азартных карточных игр “Покер” вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе. Дело рассматривал суд.

В суде установлено, что подсудимые с июля 2019 года по 1 декабря на территории Костанай и Костанайского района арендовывали помещения, где согласно установленным правилам игроки заключали соглашение об участии в азартной карточной игре “Покер”, за деньги получали игральные фишки в размере не менее 5000 эквивалентной 5000 тенге, после чего получали доступ в игральное помещение.

Приговором суда №2 г. Костаная троих человек признали виновными по ст.307 ч.2 УК РК и каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП.

При назначении вида и размера наказания, учитывая, что санкция ст.307 ч.2 УК РК предусматривает альтернативные виды наказания, суд пришел к выводу о том, что назначение менее строгого вида наказания в виде штрафа будет достаточным для исправления осужденных и предупреждения совершения им новых правонарушений.

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