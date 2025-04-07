Казахстанские дети, родившиеся после 2020 года, получат стартовый капитал на образование.
В Казахстане начали готовиться к выплатам стартового капитала детям в рамках новой программы «Келешек», и уже в 2025 году каждый ребенок получит от государства первые деньги на свое образование, передает Finratings.kz.
Программа помогает родителям строить финансовую основу для образования детей и делает это доступным для более широкого круга семей.
Что такое программа «Келешек» и как она помогает родителям
Суть программы в том, что государство начисляет 60 МРП (около 235 тыс. тенге) на счет ребенка, а для семей, которым требуется особая поддержка, эта сумма удваивается – до 120 МРП (около 471 тыс. тенге). Это начало нового этапа в рамках государственной программы «Келешек», которая должна помочь родителям создавать финансовую основу для образования детей.
Как получить выплату
Программа стартует с весны 2025 года, и с 13 марта вступили в силу поправки в Закон о государственной образовательной накопительной системе. Эти изменения касаются условий открытия вкладов и страховых договоров. Чтобы получить выплату, нужно, чтобы ребенку исполнилось 5 лет, и чтобы родители заранее заключили договор с одним из банков или страховых компаний, участвующих в программе.
Система работает через накопительные вклады или страхование, и это не просто способ сбережений. Каждый год государство будет добавлять бонусы – 5% от накопленных средств для всех детей и 7% – для тех, кто из социально уязвимых семей. Также все накопления защищены и не могут быть изъяты за долги.
Какие возможности открывает программа для родителей
Накопленные средства можно использовать не только для обучения в университетах и колледжах, но и для других образовательных целей, а также для решения жилищных вопросов. Если родители продолжают пополнять вклад, сумма будет увеличиваться за счет процентов и ежегодных премий от государства
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