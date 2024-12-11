Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции ответил на вопрос, почему государство не может увеличить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, передает корреспондент Zakon.kz.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет составляет примерно 22 тыс. тенге. Депутаты ранее предлагали повысить эти выплаты до 70 тыс. тенге.

Толеген Оспанкулов подтвердил, что на сегодня «22 тыс. с копейками выплачивается на одного ребенка».

«Но при этом на второго, на третьего, на четвертого ребенка уже сумма выплат повышается, но, конечно, не до 70 тыс. На сегодня нашим министерством оказывается 41 вид выплат. И для того, чтобы все эти выплаты произвести, нам из республиканского бюджета необходимо приблизительно 5,2 млрд тенге», – сказал он.

В ведомстве посчитали, что если каждому ребенку выплачивать 70 тыс. тенге, то при существующем числе детей на выплаты понадобится 5,7 трлн тенге.

«В данном направлении работа будет продолжаться, но на сегодня с учетом, что это деньги наших налогоплательщиков, я думаю, что мы эту сумму просто не осилим», – заключил Толеген Оспанкулов.

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