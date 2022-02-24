По делу бывшего заместителя управления образования Костанайской области вынесен приговор

Мендыгуль Альжанова обвинялась по статье «Мошенничество, совершенное должностным лицом, с использованием своего служебного положения». Подсудимая в ходе процесса решила заключить сделку о признании вины, чтобы смягчить наказание. В итоге бывшая госслужащая осталась на свободе.

Ущерб, который был причинен государству действиями бывшего заместителя руководителя управления образования Костанайской области Мендыгуль Альжановой, в суде был оценен в 719 тысяч тенге. Согласно обвинению, в канун декабрьских праздников 2020 года она начисляла премии в размере двух должностных окладов, потом некоторых сотрудников просила вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. Все это в суде рассказали многочисленные свидетели.

«Которые подтвердили показания, данные в ходе досудебного расследования, в частности о том, что в день начисления премии, или до её начисления, Альжанова вызывала их к себе в кабинет, и сообщала об излишне начисленной премии, для того, что бы передать эту излишне начисленную сумму заместителям руководителя Управления Айсину, или руководителю отдела Жуниной, поскольку, последние не попадали под премирование. Однако, в ходе судебного следствия нами допрошены Айсин и Жунина, которые показали, что денежные средства от Альжановой, или кого-либо другого, как премии на 1 декабря и 16 декабря 2020-ого года не получали», — сказал гособвинитель Сабыржан Оскеленулы.

То есть, как утверждает обвинение, деньги Альжанова собирала для себя, и, таким образом совершила мошенничество с использованием служебного положения. В ходе процесса подсудимая вину отрицала, не признавала нанесение ущерба, но, неделю назад попросила заключить процессуальное соглашение с прокуратурой о признании вины. Надзорный орган ей в этом отказал.

«Учитывая, что подсудимой Альжановой преступление совершено в период её деятельности на государственной службе, с использованием должностного положения, принимая во внимание возраст подсудимой, положительные характеристики по месту жительства, по месту работы, ранее не судимая, а так же добровольное возмещение ущерба, считаю, что к подсудимой возможно применение наказания без изоляции от общества», — сказал гособвинитель.

Судом Альжанова была признана виновной, и ей назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере суммы похищенных денежных средств, то есть 7 миллионов 191 тысяча тенге с небольшим.

«Установить срок для уплаты штрафа, три месяца с момента вступления приговора законную силу. Разъяснить осужденной, что в случае уклонения от уплаты штрафа, он заменяется лишением свободы из расчета 1 день лишения свободы за 4 неуплаченных МРП», — заключил судья Сатыбалды Оразбай.

Также Альжановой пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

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