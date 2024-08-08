По делу о гибели женщины-пешехода суд вынес приговор в Костанайской области

В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении водителя по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение средней тяжести вреда здоровью человека». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

29 ноября 2023 года около 01:45 часов подсудимый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной марки «Mersedes-Benz», в поселке Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области не обеспечил безопасность дорожного движения и, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Вторая получила телесные повреждения причинившие средний вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления автотранспортным средством сроком на 10 лет.

Подсудимый вину признал частично, гражданский иск признал в полном объеме и оплатил.

Потерпевшая просила назначить наказание в виде реального лишения свободы. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, мнения потерпевшей судом назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В зале суда подсудимый взят под стражу.

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