Согласно обвинению, тренер по шорт-треку госучреждения «Высшая школа мастерства» управления физкультуры и спорта Костанайской области Николай Федоренко был материально ответственным за деньги, выделяемые на участие спортсменов в соревнованиях, на их выезды на спортивные сборы. И, по версии следствия, более полутора лет он изготовлял фиктивные авансовые отчеты, увеличивая суммы затрат.

Он указывал воспитанников школы, которые на мероприятия не выезжали, или даже тех, кто уже бросил заниматься шорт-треком. Согласно обвинению, сумма незаконно начисленных средств достигла почти шести миллионов тенге. Деньги Федоренко, якобы, вносил на свой депозит, незаконно их легализуя.

«Существуют несколько эпизодов, которые вменяются мне. В первом эпизоде все участвовали, кроме Щукина и Батракова. Я их писал, брал из списков сборных. Вот, по каким-то причинам, они не явились на сборы»,- сказал на суде подсудимый Николай Федоренко.

Эти же спортсмены, по словам Федоренко, сами не явились и на несколько последующих сборов. Ранее всех тех, кто по мнению обвинения, указывался в отчетах в качестве фиктивных участников, допросили в ходе процесса в качестве свидетелей. Некоторые из них не смогли достаточно хорошо вспомнить события двухгодичной давности.

«Пятый эпизод. Все присуствовали, Микулич дает тоже расплывчатые понимания, был он или не был. Я так же не помню. Кафтанати, Наумов, Матвийко. Кафтанати в Астане был, ко мне на тренировки он не явился. Наумов дома остался отмечать день рождения, или еще какие-то были причины, Матвийко также не явился», — объяснил подсудимый.

По суммам выделяемых средств в документах представленным обвинением, по словам Федоренко, есть неточности, такие как количество дней сборов или соревнований, или количество дней обеспечения спортсменов питанием. Также, как отметил тренер-шорттрекист, неправильно указаны расходы на «лёд». То есть на оплату времени, проводимого спортсменами на площадке катка на иногородних соревнованиях.

«Мне вменяется по 60 тысяч, а на самом деле, по авансовым отчетам это 33 тысячи на одного человека. Потому, что применены групповые, командные тренировки, а также индивидуальные. Когда командные тренировки, то оплачивается лед даже за одного спортсмена, или два, или три. То есть, количество спортсменов не важно на льду. Полностью платится за лед, за команду», — объясняет тренер Николай Федоренко.

По неистраченным средствам Федоренко, по его словам, делал возвраты. Например, по одному из авансовых отчетов, больше чем на миллион тенге. И уточнение это не единичное. Подсудимый просит суд все эти неточности в деле учесть и исправить.

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