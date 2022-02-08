По делу о коррупционных преступлениях, совершенных в КТЭК, в суде выступил главный фигурант дела

Согласно обвинению, в 2019 году директор КТЭК Аскар Бекпаганбетов под предлогом сокращения расходов, откорректировал проект по установке оборудования в котельных, и передал работу ТОО «ТЭМС» и ТОО «Алатаустрой-2009». Предприятия, по материалам дела, были созданы им самим для участия в госзакупках, а их директорами были его доверенные лица Зиннатуллин и Турлугулов, бывшие работники КТЭК.

Гособвинение утверждает, что Бекпаганбетов посвятил в свой преступный умысел заместителя Плотникова, и назначил его председателем комиссии по организации госзакупок. При этом они оба достоверно знали, что у «Алатаустрой-2009» нет в штате необходимых сотрудников, а у ТОО «ТЭМС» отсутствует лицензия для произведения таких работ, и материальные ресурсы. В итоге работы проводили сотрудники КТЭК. Сэкономленные таким образом деньги переводились на счета ИП «Лидия», принадлежащего жене Бекпаганбетова, ТОО «Желэнерго», принадлежащего его матери. В обвинении сказано, что все четверо совершили хищение в особо крупном размере на общую сумму почти на 80 миллионов тенге. Бекпаганбетов обвиняется в организации преступления, Плотников, Турлугулов и Зиннатуллин в пособничестве ему. Бекпаганбетова сегодня заслушали в суде.

«Я, Бекпаганбетов Аскар Узыкбергенович, руководил ГКП КТЭК с 17 мая 2016-ого года. На данный момент, я хотя и отстраненный, но не уволенный директор данного предприятия. Разрешите мне, пользуясь предоставленной возможностью, сообщить о своем отношении к предъявленному обвинению, и незаконности действий правоохранительных органов в отношении меня, по допущенным, многочисленным нарушениям», — сказал в суде подсудимый.

Бекпаганбетов заявил, что он не виновен в преступлениях, в совершении которых его обвиняют. По его словам ход расследования был необоснованно и незаконно затянут, по уголовному делу была допущена явная волокита со стороны четырех, сменяющих друг друга следователей. Бекпаганбетов обратил внимание суда на то, что в 2020-ом году, в котором, якобы, были совершены хищения, руководимое им ГКП закончило с прибылью в 42 миллиона тенге, а до его назначения, предприятие 8 лет подряд находилось в убытке. Бекпаганбетов предоставил доклад по каждому вопросу, отраженному в обвинении, с использованием экономических и технических терминов. В определенный момент судья была вынуждена обратиться к докладчику.

«Вы понимаете, что приговор буду писать я? Вот сейчас вы мне хотите доказать свою невиновность. «ТЭМС» — «Алатау» — вы. Вот таким «треугольником» вы друг другу продаете, передаете что-то. И эти вот движения они сразу вызывают какой-то интерес: «А, почему так»? — спросила судья Алтын Байжуманова.

«Вот этот «треугольник», по трубам, я уже объяснил. Оба «треугольника», и по «32-ой» и по «60-ой» трубе, оба принесли выгоду ГКП КТЭК, общую выгоду 28 миллионов тенге. Плюс выигрыш от переплаты», — ответил Аскар Бекпаганбетов.

По словам Аскара Бекпаганбетова, после его отстранения от руководства, у ГКП КТЭК, могут исчезнуть доходы, которые покрывают убытки от основной деятельности, так как предприятие не занимается иной деятельностью, как это было при нем.

«Убытки от основной деятельности у нас покрывались за счет «ТЭМС», то есть, мы его использовали, мы покупали товары дешевле, за счет того, что принуждали ниже себестоимости работать, за счет его подрядов, забирали у него, зарабатывали, за счет доходов от хранения денег на счетах, а это скрытый доход. Это есть у всех тепловых компаний в Казахстане, но никто про него не говорит, один я такой дурачок», — сказал в суде Аскар Бекпаганбетов.

В ходе разъяснений Бекпаганбетова, к ним пытались подключиться и другие подсудимые, однако их допрос, изначально, по их требованиям, был назначен после допроса свидетелей по делу. Допрос же основного обвиняемого продлился и всю вторую половину дня.

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