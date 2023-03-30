По делу о смертельном ДТП, в котором погибла девочка, судят водителя автобуса

Смертельный наезд, обстоятельства которого начали выяснять в костанайском городском суде №2, был совершен 24 октября прошлого года.

Совершил его, по мнению обвинения, 39-летний водитель маршрутного автобуса Жандос Амиралин.

«Проявляя преступную небрежность, самонадеянность, не обеспечивая возможность постоянного контроля за движением, грубо пренебрегая правилами дорожной безопасности, выехал на регулируемый перекресток проспектов Абая и Аль-Фараби на запрещающий, желтый сигнал светофора, и допустил наезд на пешехода»,- зачитала обвинение гособвинитель Динара Иргизбаева.

По данным обвинения 11-летняя девочка переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, справа на лево, по отношению к пути следования автобуса. От удара, нанесенного в левую сторону тела, пешеход получила тяжелейшие травмы. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

«Согласно заключению судебно-экспертного, фото-технического исследования скорость движения автобуса Мерседес-Бенц перед ДТП составляла около 51,95 км/ч. Данное ДТП произошло в следствие несоблюдения и нарушения водителем Амиралиным ПДД», — говорится в обвинении.

Нарушения и повлекли смерть человека, считает обвинение. Амиралин пока не высказал своей позиции по поводу предъявленных ему обвинений. По словам свидетеля, специалиста ТОО ответственного за установку и исправность светофоров в Костанае, в тот день аппараты установленные на перекрестке работали исправно, в чем он убедился в день ДТП, приехав на перекресток после сообщения о нем.

— Скажите пожалуйста, когда для пешехода по проспекту Аль-Фараби загорелся зеленый сигнал светофора, по проспекту Абая для водителя какой?

— Красный.

— Уже красный?

— Да.

— То есть, пока водитель по проспекту Абая ехал, даже на желтый сигнал, у пешехода был красный свет?

— Да.

— Он еще не мог идти?

— Да.

— Значит когда пешеход пошел на зеленый сигнал светофора, значит у водителя уже красный?

— Красный, да.

Защита подсудимого еще раз уточнила вопрос об исправности светофоров в тот день, на что свидетель вновь ответил, что объекты работали в штатном режиме. Других свидетелей на первом заседании суду опросить не удалось, ввиду их неявки из-за занятости.

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