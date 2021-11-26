По делу об убийстве восьмилетней давности в Костанае начался суд

Главные судебные разбирательства начались в уголовном спецсуде региона по делу об убийстве почти восьмилетней давности. Для этого, человека, который уже осужден за другое преступление, вновь доставили в суд. Как выяснилось, на следствии подозреваемый сам указал место, где спрятал тело убитого им человека.

Напомним, 44-летний Ануарбек Туребаев, уже отбыл полтора года из 9-и, назначенных ему в 2020-ом году, в наказание за покушение на жизнь его сожительницы, матери его сына. В костанайском посёлке Амангельды на территории детского сада 17 сентября 2019-ого года, около полудня он, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, при выяснении отношений с гражданской женой, во время сончаса, в детской игровой комнате, избил женщину, и ножом нанес более двух десятков ударов ей в голову, грудную клетку, живот, шею, плечо, руки. 32-летняя потерпевшая, не смотря на множество ранений и переломанные рёбра, выжила, но осталась инвалидом. Сейчас Туребаева обвиняют в совершении другого преступления, совершенного ночью 17 января 2014-ого года, когда у себя дома в поселке Копыченка, он пил вместе со своим другом Сеитовым. Мужчины поссорились, вышли во двор, и Туребаев набросился на соперника.

«Нанес множественные удары кулаками и ногами, по голове и телу Сеитова, который от полученных телесных повреждений скончался на месте преступления. После причинения смерти Сеитову, Туребаев, с целью сокрытия следов, решил спрятать труп. Далее, обмотав труп Сеитова одеялом темного цвета, и ковром коричневого цвета, вынес труп за сарай своего дома, закопал его в сугроб», — сказал государственный обвинитель Серик Нургазинов.

По весне, когда снег начал таять, Туребаев перепрятал тело, и через месяц, примерно в начале мая 2014 года, загрузил его на конную телегу, и вывез за несколько сотен метров от дома, за посёлок, и сбросил в выгребную яму бывшего животноводческого комплекса. Подсудимый, как и в случае с покушением на жизнь жены, заявляет, что не хотел убивать Сеитова, это вышло случайно в ходе драки. Как рассказала в суде младшая сестра убитого мужчины, ее брат и Туребаев вместе выросли в поселке Уркаш Камыстинского района.

«Мой брат его (Туребаева) привез в этот посёлок, в село Копыченка, устроил на работу, дали ему квартиру. Они общались. Неоднократно они приезжали к нам в гости, Туребаев со своей женой и брат», — сказал потерпевшая Женискул Нурфайзулина.

В январе 2014-ого года, после того, как от брата неделю не было звонков, женщина звонила Туребаеву. Тогда он рассказал, что Сеитов был у него на дне рождения старшего сына, но ушел, когда он уснул, и с тех пор он его не видел. Родные семь с половиной лет ничего не знали о судьбе пропавшего мужчины, пока в сентябре этого года, им не позвонил следователь, и не сообщил, что для идентификации найденных в Федоровском районе останков человека, необходимы образцы их ДНК.

— Вы как отнеслись к этому?

— Ну, я подозревала,что он (Туребаев) подозреваемый.

— Почему?

— Потому, что уже был случай, когда Туребаев покушался на свою жену, столько ножевых ранений… Подумала, что…

— Что возможно Туребаев причастен?

— Да.

Как выяснилось, уже когда Туребаев находился в костанайской колонии 161/2, в полицию поступила оперативная информация, о том, что к смерти Сеитова причастен именно он. Следователи допросили подозреваемого, и он сознался в совершении преступления, и даже написал явку с повинной, в которой и сообщил, где находится тело убитого им человека.

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