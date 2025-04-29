Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании ответил на жалобы в комментариях в соцсетях костанайцев, которые недовольны новой дорогой, соединяющей микрорайоны «Аэропорт»и «Береке».

«Вижу комментарии, пишут «Деньги выделили, могли бы сделать так, могли бы шире». Да не могли мы шире. Мы сделали настолько, насколько нам разрешили. А разрешили нам на самом высоком уровне. Мы ездили к президенту КТЖ, для того, чтобы было волевое решение — дать нам дорогу провести. Не давали эту дорогу никак делать. Железная дорога всегда является объектом повышенной опасности. Дорогу дали 7 метров. Это максимально что можно было сделать. Если бы можно было 14, конечно, мы бы сделали 14. Теперь этой дорогой все пользуются. Интенсивность. Я сколько раз проезжаю, больше 15 минут никогда не стоял. Две, три, четыре, максимум 15. Они же пользуются, они же ругаются, «вот стоим, вот поезд…». По-другому никак не будет. Не было бы этой дороги, ездили бы по пр.Назарбаева бы в пробках или в объезд по городу. Больше плюсов, чем минусов», — заключил глава областного центра.

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