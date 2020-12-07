По двойному тарифу: костанайских предпринимателей заставляют повторно платить налоги в виде штрафа

За последние 3 года около 300 костанайских предпринимателей оказались ответчиками по искам о признании сделок недействительными. Все они оплатили доначисленные налоги и на этом успокоились. Как оказалось, зря. Сейчас эти суммы пытаются взыскать с них еще раз, только уже в виде административных штрафов. По предварительным данным, бизнесменам придется лишиться около 7 млрд тенге.

Проблему озвучили на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области.

«Дело в том, что в административном кодексе есть статья 278, которая предусматривает ответственность за занижение сумм налогов. Но, и органы госдоходов, и мы знали, что эта статья применима только по результатам налоговых проверок. Поэтому никто из предпринимателей не жаловался, все соглашались. Теперь же органы госдоходов начали возбуждать административные дела по сделкам, которые были признаны недействительными. Мы считаем, что это не совсем верно. Ведь в данном случае иски о признании сделок недействительным были инициированы на основании камерального контроля, а после вступления в силу решения суда предприниматель предоставил дополнительную налоговую отчетность и оплатил налог, что автоматически исключает привлечение его к ответственности», — выступил заведующий сектором бизнес-омбудсмена по Костанайской области Самат Садвакасов.

Камеральный контроль не является проверкой, соответственно привлечь бизнес по статье 278 КоАП РК нельзя – такова позиция и Палаты предпринимателей. Тем более, речь идет о внушительных суммах. Штраф для субъектов крупного бизнеса составляет 80 % от начисленной суммы налогов. К примеру, одна костанайская компания уже оплатила 20 млн тенге. Сейчас, следуя логике госорганов, ей нужно отдать еще 15 млн. И это при том, что государство на центральном уровне старается всячески поддержать бизнес, который в связи с пандемией переживает не лучшие времена.

И такая ситуация только в нашем регионе. Почему? Налоговики отвечают, что виной всему представления территориальных прокуроров. Председатель Совета по защите прав предпринимателей Владимир Шакун отметил, что представления могут быть обжалованы, и поинтересовался у представителя ДГД, была ли такая реакция с их стороны.

«Да, действительно, вопрос стоит остро. Мы не были инициаторами, были акты прокурорского реагирования. Во избежание массового привлечения мы решили привлечь по одному субъекту. Существует положительная судебная практика. Было привлечение одного лица, и в последующем обжалование в апелляционной инстанции, и оно вступило в силу. Суд решил, что имеется состав правонарушения по данной статье», — пояснил заместитель руководителя ДГД Костанайской области Сатжан Узакбаев.

В областной прокуратуре отметили, что на привлечении предпринимателей к адмответственности никто не настаивал. В ходе анализа судебных решений о признании сделок недействительными надзорный орган выявил формальный признак состава статье 278 КоАП РК, о чем уведомил налоговые органы.

«Уполномоченный орган обязан был устранить нарушение. Каким образом он это будет делать, не мы решаем», — сообщил представитель прокуратуры.

Одной из компаний, на которых «обкатывали» судебную практику, стала ТОО «Трансремвагон». По словам ее представителя Владимира Матвеева, сделка, которую они заключили, была реальной. Стояночные тормоза для вагонов были закуплены и установлены. Однако у контрагента не было соответствующих документов, на основании чего сделку признали недействительной. Руководство предприятия уплатило доначисленные налоги в бюджет и посчитало, что все обязательства исполнены. Но Управление госдоходов г. Рудного посчитало иначе, возбудив на основании представления прокуратуры дело об административном правонарушении и направив его в суд.

Предприниматель пытался в суде доказать, что умысла на совершение административного правонарушения не было, материальный ущерб государству никто не причинил. Тем не менее Административный суд г. Рудного признал ТОО виновным и назначил штраф. Апелляционная жалоба ничего не решила – постановление вступило в законную силу. Сейчас ТОО готовит ходатайство в Верховный суд.

«Мы поддержим ваше ходатайство в Верховном суде. Ситуация опасная для бизнеса. Сейчас главное, чтобы она не приняла массовый характер», — отметил Владимир Шакун.

По итогам заседания было решено вывести проблему на центральный уровень. Соответствующие документы будут подготовлены в ближайшее время.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.