Сегодня продолжается работа по земельным участкам в районе «Колесные ряды», которые пострадали от паводка прошлого года. Учитывая нанесенный ущерб населению города, государство пошло на беспрецедентные меры, оказав всестороннюю материальную помощь и поддержку пострадавшим от паводка. Об этом сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата города Костаная Марат Темирбаев.

Он напомнил, что в целях минимизации возможных последствий паводка и помощи жителям района «Колесные ряды», по поручению акима области начата процедура изъятия земельных участков в этом районе в целях строительства рекреационной парковой зоны на основании Генерального плана города. На сегодняшний день, выделено 1,3 млрд. тенге бюджетных средств на выкуп земельных участков, расположенных ниже линии улицы Красный кузнец.

«В целом надо понимать, что несмотря на то, что земельные участки в районе Колесные ряды изымаются для строительства парковой зоны в соответствии с Генеральным планом, в городе также достаточно других локаций, на которых также предусмотрено создание рекреационных парковых зон. Цель изъятия земельных участков в районе «Колесные ряды», в первую очередь, расселение жителей с паводкоопасного района, для исключения материального ущерба и риска угрозы их жизни и здоровью», — отметил руководитель отдела.

Сегодня из 34 изымаемых земельных участков, по 20 заключены договоры выкупа и утверждены городским маслихатом на общую сумму 617,3 млн. тенге. Шесть будут направлены на экспертизу. По шести процедура изъятия приостановлена и по двум земельным участкам коммерческого назначения процедура изъятия будет прекращена.

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