По факту домогательства и избиения девушки полицией Костаная начато досудебное расследование

По факту домогательства и избиения девушки произошедшего 10 мая полицией начато досудебное расследование предусмотренное статьей 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера», сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести полученных телесных повреждений. Проводятся необходимые следственные действия, после окончания которых будет принято окончательное процессуальное решение.

В тоже время все участники данных событий привлечены к административной ответственности по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима ЧП».

Расследование уголовного дела взято на контроль следственным управлением ДП Костанайской области.

Сотрудниками группы по защите женщин от насилия ДП Костанайской области девушке будет оказана психологическая поддержка.

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