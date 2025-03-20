20 февраля прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли трое человек.

Расследованием установлено, что 16 декабря 2024 года, на 148 км трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 33-летний житель Туркестанской области, управляя автомашиной «Volvo», выехал на полосу встречного движения, в результате которого совершил столкновение с «Toyota Alphard». В результате ДТП три человека погибли. Еще один получил различные телесные повреждения.

Действия виновного водителя квалифицированы по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека и смерть трех лиц».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Уголовное дело направлено в Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.

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