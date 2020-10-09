По факту пропажи жителя Костанайской области завели дело об убийстве

Внимание жителей области!

Управлением полиции города Костанай разыскивается без вести пропавший Молдабаев Тимур Булатович.

29-летний житель областного центра в ноябре 2019 года ушел с поселка Мичурино Костанайского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет: шапочка вязаная черная, светлая куртка с полосками черного цвета, джинсы черного цвета, кофта черная, кроссовки зимние на шнурках черно-красно-белого цвета.

Приметы: худощавого телосложения, среднего роста (примерно 167 сантиметров), волосы темные, глаза карие, губы тонкие.

Всем, кому что-либо известно о его местонахождении – сообщить по телефонам: 52-67-97, 52-60-54, 52-68-05, сот. 8-778-336-93-33, 8-705-871-47-84, 8-778-933-33-06, или по номеру «102».

Полицейскими зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».

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