По факту пропажи жителя Костанайской области завели дело об убийстве

Внимание жителей области!
Управлением полиции города Костанай разыскивается без вести пропавший Молдабаев Тимур Булатович.
29-летний житель областного центра в ноябре 2019 года ушел с поселка Мичурино Костанайского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Был одет: шапочка вязаная черная, светлая куртка с полосками черного цвета, джинсы черного цвета, кофта черная, кроссовки зимние на шнурках черно-красно-белого цвета.
Приметы: худощавого телосложения, среднего роста (примерно 167 сантиметров), волосы темные, глаза карие, губы тонкие.
Всем, кому что-либо известно о его местонахождении – сообщить по телефонам: 52-67-97, 52-60-54, 52-68-05, сот. 8-778-336-93-33, 8-705-871-47-84, 8-778-933-33-06, или по номеру «102».
Полицейскими зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».
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