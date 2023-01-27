По факту убийства двух человек в Костанайской области задержан подозреваемый

По факту обнаружения двух трупов полицией начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство двух и более лиц».

23 января под рухнувшими перекрытиями сгоревшего частного дома было обнаружено тело. Еще одно тело было в снегу, передает polisia.kz

Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Подробности в рамках следствия не разглашаются, согласно статьи 201 УПК РК.

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