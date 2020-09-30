По госпрограммам в Аркалыке реализуется 72 проекта

В этом году в городе Аркалык реализуются 72 проекта на общую сумму более 7 млрд.600 млн. тенге, с созданием почти 400 рабочих мест. Все они по государственным программам, передает alau.kz

По программе «Дорожная карта занятости -2020» 10 проектов на общую сумму 960 млн. тенге, создано 266 рабочих мест. В сфере образования осуществлен капитальный ремонт здания средней школы №2 на сумму 199 млн. тенге. Проведен текущий ремонт здания Аркалыкского центра оказания специальных социальных услуг на сумму почти 26 млн. тенге. Осуществлен капитальный ремонт здания спортивного зала «Стадион «Жигер», на сумму 65 млн. тенге.

«По программе «Нурлы Жер» осуществляется реализация 3 проектов на общую сумму более 456 млн. тенге. В целях развития жилищного строительства, планируется реконструкция 3-х этажного жилого дома и наружных инженерных сетей по улице Ш.Жанибека, 51, стоимостью 198 млн.тенге, будут обеспечены жильем 18 многодетных социально- уязвимых семей», — рассказа аким Аркалыка Кайрат Абишев.

А по программе «Енбек» создано 57 рабочих мест, это 26 проектов. Кроме этого выдано 22 микрокредита для развития животноводства и несельскохозяйственного бизнеса на общую сумму более 86 млн. тенге, создано 44 рабочих места. Одним из ярких примеров является ИП Ибраева. Предприятие существует с 1998 года и занимается оптово-розничной торговлей.

«По дорожной карте бизнеса в 2019 году нами было получено 60 млн тенге. Из них субсидирование 7,5 процентов идет государством. В связи с этим у нас получились очень хорошие достижения. Кроме того увеличили штат работников от 10 человек до 20 человек», — поделился директор ИП «Ибраева Г.А.» Абзал Алиулы.

Кроме развития бизнеса, строительства жилья и благоустройства региона ожидаются и еще изменения. В двух селах появятся водопроводные сети. Сейчас разрабатывается проектная документация, стоимостью почти 371 млн.тенге, по строительству сетей в селах Ашутасты и Ангарское, там живет более 2 тысяч человек.

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