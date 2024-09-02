По группам. В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября

Фото взято с сайта nedelya40.ru
Министр энергетики приказом от 27 августа 2024 года внес изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.
В частности, с 1 сентября установлены предельные тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:
56-й группы – 43,92 тенге за кВт⋅ч;
57-й группы – 56,63 тенге;
58-й группы – 26,08 тенге;
59-й группы – 22,56 тенге;
60-й группы – 3,07 тенге.
Ранее эти группы в документе не фигурировали.
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