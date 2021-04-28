«По каким кочкам приходилось ездить» — Назарбаев о качестве дорог

Первый Президент Нурсултан Назарбаев рассказал о росте экономики Казахстана за годы независимости, передает Tengrinews.kz.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, Казахстан достиг значительного прогресса в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения за эти годы.

«Практически с нуля построены рыночная экономика, успешно проведены кардинальные реформы. Молодое поколение, выросшее за 30 лет, плохо помнит все это, но мы это помним. Поэтому наша обязанность говорить и повторять, чтобы, зная прошлое, твердо смотреть в будущее», — сказал Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«ВВП вырос за это время в 10 раз. Я очень хорошо помню, после развала СССР остановилось по Казахстану 1 500 предприятий, и безработица составила два миллиона человек. Тогда 47,5 процента населения жили ниже, чем за чертой бедности. Сегодня эти 47 процентов ниже 10 процентов, что сопоставимо с бедностью в любой другой стране. А безработица сократилась до 4,5 процента. (…)

Доходы населения выросли в девять раз. Конечно, есть люди, которым до сих пор не хватает, не устроились. Но в девять раз… Мы, старшее поколение, пониманием, что это такое, и стараемся, чтобы у тех, у кого сегодня проблемы, поднялись доходы», — добавил Елбасы.

По его словам, за годы независимости Казахстан привлек в национальную экономику 365 миллиардов долларов.

«В мире нам поверили и пошли работать, накоплено более 90 миллиардов долларов международных резервов. Нацфонд спасает от экономических потрясений, он выручил Казахстан в трех страшных кризисах», — добавил Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент страны отметил, что сейчас ведется активная широкомасштабная индустриализация, ориентированная на снижение зависимости экономики от сырьевого сектора.

«Не имея прямого доступа к морским путям, мы в трудных условиях были вынуждены и реализовали национальную программу развития «Нурлы жол». (…) Построено более 13 тысяч километров автомобильных и 2,5 тысячи железных дорог. Обеспечили не только выход за рубеж, но и внутри обеспечили. Сегодня, наверное, за рулем сидите и ездите по бетонным асфальтированным дорогам самого современного класса. Но, наверное, не задумывается человек, по каким кочкам приходилось ездить вашим дедам. Не вспоминается», — отметил председатель Ассамблеи народа Казахстана.

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