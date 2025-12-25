Подбор видеокарты влияет на стабильность работы компьютера и корректное выполнение задач — от просмотра фильмов до современных игр. Производители регулярно выпускают новые линейки графических адаптеров, улучшая их скорость и возможности.

Выбираем видеокарту: NVIDIA или AMD

На рынке видеокарт лидируют две крупные компании: NVIDIA и AMD. Споры о том, какие чипы работают лучше, продолжаются даже сейчас. Сравнивать нужно конкретные модели, обращая внимание на характеристики и цену. Если вы ищете быстрые 3D ускорители, подойдут оба продукта. Явного лидера здесь нет, как и четкой границы между этими устройствами. Для тех, кто хочет максимальную производительность в играх и тяжелых приложениях, отличным выбором станет видеокарта RTX 5090.

У новых чипов AMD есть встроенная графика. Такой вариант подходит для рабочих и домашних компьютеров, когда вы используете текстовые редакторы, интернет или смотрите видео. При играх в 720p или 1080p лучше брать интегрированные GPU, которые поддерживают современные функции. Для старых игр ее мощности вполне достаточно.

Среди самых известных серий графических процессоров выделяют:

Radeon — серия GPU от AMD с широким выбором решений для разных задач; GeForce — серия GPU от Nvidia, ориентированная на высокую производительность и современные технологии в играх.

Выбор видеокарт в соответствии с приложениями и диагональю монитора

При выборе видеокарты ориентируйтесь на те приложения и игры, которые вы используете. Не всегда стоит гнаться за самой новой моделью. Иногда лучше купить проверенную видеокарту из предыдущей линейки, которая уже показала себя надежной и получила хорошие отзывы.

Разрешение экрана тоже немаловажно. Например, если диагональ монитора 17-19 дюймов, а разрешение только 1280×1024, то даже дорогая видеокарта не сможет показать более четкое изображение. В таком случае можно спокойно брать недорогие графические решения — их возможностей достаточно для работы с офисными программами и развлечений.

Адаптеры среднего класса подойдут для экранов размером 24-27 дюйма с разрешением 1920×1080. Тем, кто предпочитает большие мониторы формата 2-4К, стоит присмотреться к устройствам в более дорогом ценовом диапазоне — они обеспечат высокое качество изображения.

Средняя скорость работы в игровых приложениях

В характеристиках видеокарт производители обычно приводят средние значения скорость работы чипсета в играх. Однако при работе с требовательными 3D-приложениями скорость обработки может снижаться из-за нагрузки на чипсет. Поэтому лучше смотреть не на средние, а на нижние значения FPS в играх, которые вы запускаете чаще всего. Такой способ помогает избежать неожиданных лагов, рывков и подвисаний в игре и при выполнении ресурсоемких задач.

