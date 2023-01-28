По каким основаниям можно получить разрешение на временное проживание?

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27 января в Казахстане вступили в действие новые правила въезда и пребывания иностранных граждан.
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Миграционная служба ДП Костанайской области напоминает, что иностранные граждане могут находится на территории Республики Казахстан сумарно 90 дней в течение 180 дней, то есть в течение шести месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.
Данное требование распространяется и на граждан стран ЕАЭС, которые также могут находится в Казахстане не более 90 дней в течение полугода.
Новые правила, ограничивающие пребывание в Республике Казахстан, не будут действовать для иностранцев, которые оформили во время своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.
Получить разрешение на временное проживание можно по следующим основаниям:
• На работу
• Воссоединение семьи
• На учебу
• На лечение
• Миссионерская деятельность
• Предпринимательская деятельность
Для получения разрешения принимающей стороне необходимо обратиться в ЦОН.