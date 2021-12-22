По каким платежам физлиц банки будут представлять данные в налоговые органы

Согласно поправкам, принятым 20 декабря 2021 года в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и о введение в действие кодекса, с 1 марта 2022 года банки должны будут представлять сведения по ряду платежей физлиц в налоговые органы, сообщает zakon.kz.

Так, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с 1 марта 2022 года будут обязаны:

представлять в уполномоченный орган по физическим лицам, состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющих отдельные специальные налоговые режимы и являющихся пользователями специального мобильного приложения, сведения по итоговым суммам платежей, поступивших на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный месяц, за исключением сумм платежей, сведения по которым поступают в специальное мобильное приложение по чекам такого приложения.

предоставлять уполномоченному органу информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 779 настоящего Кодекса, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом.

представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, которые устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Национальным банком.

С 1 января 2022 года до 1 января 2023 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности будут представлять сведения по следующим физлицам:

занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

С 1 января 2023 года до 1 января 2024 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям будут представлять сведения по следующим физлицам:

лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг»;

работникам государственных учреждений и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) части первой статьи.

С 1 января 2024 года до 1 января 2025 года также будет представляться информация банками по вышеуказанным лицам, а также:

руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам, за исключением лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой статьи.

Таким образом, с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года сведения по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, будут представляться по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве ИП или лица, занимающегося частной практикой, которые обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах в соответствии с главой 71 Налогового кодекса.

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