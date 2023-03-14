По каким правилам в РК будут назначать и выплачивать госпособия семьям с детьми

— Пособие на рождение и по уходу назначаются независимо от доходов семьи ребенка;

— Для назначения пособий на рождение и по уходу заявитель обращается в уполномоченный орган по назначению пособий через Государственную корпорацию или на портал с заявлением;

— Представление заявления для назначения пособий на рождение и по уходу не требуется при назначении пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

— Сведения документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства (свидетельства) о рождении ребенка (детей) или выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния, свидетельства о заключении (расторжении) брака (супружества), документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении (удочерении) из актовой записи о рождении, сведения о регистрации по месту жительства, указанные в электронном заявлении заявителя получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства» в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организаций согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

— Для назначения пособий на рождение и по уходу представление свидетельства о рождении ребенка (детей) либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о рождении, свидетельства о заключении, расторжении брака (супружества), за исключением сведений о заключении брака (супружества), зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, а также документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведении об усыновлении (удочерении) из актовой записи о рождении, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организации согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

— Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в перечне основных требований к оказанию государственной услуги «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком», согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

— При регистрации рождения ребенка (детей) по выбору услугополучателя государственная услуга «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком» оказывается по принципу «одного заявления».

— Пособие многодетной семье назначается со дня обращения в уполномоченный орган по назначению пособия через Государственную корпорацию за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления;

— Представление заявления для назначения пособие многодетной семье не требуется при назначении пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах»;

— При назначении пособия многодетной семье в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя;

— При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;

— Для назначения пособия многодетной семье к заявлению по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам прилагаются документы, указанные в перечне основных требований к оказанию государственной услуги «Назначение пособия многодетной семье» согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

— Сведения документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства (свидетельства) о рождении ребенка (детей) или выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния, свидетельства о заключении (расторжении) брака (супружества), документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении (удочерении) из актовой записи о рождении, сведения о регистрации по месту жительства, сведения о номере банковского счета, указанных в электронном заявлении заявителя получает из соответствующих государственных информационных в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организаций согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

— Для назначения пособий многодетной семье, представление свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о заключении, расторжении брака (супружества), за исключением сведений о заключении брака (супружества), зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении (удочерении) из актовой записи о рождении, а также сведения об учебе на очном отделении учебного заведения, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организации согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

— Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в перечне основных требований к оказанию государственной услуги «Назначение пособия многодетной семье» согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

— Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

— В случае изменения состава семьи, влияющего на увеличение или уменьшение размера получаемого пособия многодетной семьей, изменение размера пособия производится с даты возникновения права на изменение размера пособия, но не ранее момента его назначения на основании поданного в отделение Государственной корпорации заявления по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам с приложением подтверждающего документа, но не ранее даты вступления в силу настоящих Правил;

— Семьям, имеющим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), которым пособие многодетной семье было назначено после 1 января 2020 года, размер пособия пересчитывается автоматически в размере, указанном в пункте 1 статьи 92 Социального Кодекса;

— Совместное проживание детей заявителем подтверждается самостоятельно, через указание в заявлении на назначение пособия многодетной семье совместно проживающих детей. При этом в соответствии со статей 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан местом жительства детей, не достигших четырнадцати лет, признается место жительство их законных представителей.

— При назначении пособия многодетной семье дети, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) учитываются в составе семьи независимо от факта совместного проживания;

— В случае расторжения брака (супружества) между супругами совместное проживание детей с одним из родителем подтверждается соответствующим решением суда;

— Обращение за назначением пособия многодетной семье осуществляется в любое время без ограничения каким-либо сроком;

— Выплата пособия многодетной семье производится за текущий месяц и на период соблюдения условий, по которым данное пособие назначено, со дня обращения при наличии всех подтверждающих документов;

— В случае смерти получателя пособие многодетной семье выплачивается по месяц смерти включительно, а в случае выезда получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан — по месяц выезда включительно, за исключением случаев изменения получателя пособия в соответствии со статьей 76 Социального Кодекса;

— Пособие многодетной семье назначается независимо от доходов семьи.

Порядок назначения пособия награжденной матери:

— Пособие награжденной матери назначается со дня обращения за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления;

— Представление заявления для назначения пособие многодетной матери не требуется при назначении пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах»;

— Для назначения пособия награжденной матери к заявлению, предоставляемого по месту жительства, по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам, прилагаются документы, указанные в перечне основных требований к оказанию государственной услуги «Назначение государственного пособия матерям, награжденным подвесками “Алтын алқа”, “Күміс алқа” или получившим ранее звание “Мать-героиня”, награжденным орденами “Материнская слава” I и II степени» в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

— Сведения, удостоверяющие личность и регистрацию по месту жительства заявителя, получают из соответствующих государственных информационных систем в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организаций согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

— Представление документа о награждении или получения звания матери, награжденной подвеской «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившей ранее звание «Мать-героиня», награжденной орденами «Материнская слава» I и II степени, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в информационные системы государственных органов и (или) организации согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

— Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в перечне основных требований к оказанию государственной услуги «Назначение государственного пособия матерям, награжденным подвесками “Алтын алқа”, “Күміс алқа” или получившим ранее звание “Мать-героиня”, награжденным орденами “Материнская слава” I и II степени» согласно приложению 8 к настоящим Правилам.