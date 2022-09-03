По каким школьным предметам увеличат учебные часы в Казахстане

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства рассказал, как ведомство будет выполнять поручения президента, обозначенные в Послании народу Казахстана от 1 сентября.

«Президент поручил отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы обновятся. Будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в третьем классе согласно международной практике с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками», – сообщил министр.

Он отметил, что президент также поручил принять действенные меры для повышения заработной платы и снизить рабочую нагрузку воспитателей.

По словам Асхата Аймагамбетова, сегодня в дошкольных организациях на одного педагога приходится 25 детей. Средняя заработная плата составляет 147 тысяч тенге – это ниже средней зарплаты по республике.

«Если считать от количества детей, стоящих в очереди, то охват детей 2-6 лет составляет 88%, охват детей 3-6 лет составляет 98% от общего количества детей – 57,68%. Поэтому по поручению президента появится новая система аттестации педагогов дошкольных организаций и повысится их заработная плата», – заверил глава ведомства.

Кроме того, глава государства дал поручение по реализации национального проекта «Комфортная школа», по которому откроется более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трёхсменных и аварийных школ.

«По проекту «Комфортная школа» будет действовать единый стандарт строительства и оснащения. Открывающиеся школы будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами. В новых школах увеличатся учебные площади. Для начальных и старших классов также предусматриваются отдельные блоки, которые обеспечат отдельными спортзалами и столовыми», – рассказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, только в столице в следующем году по проекту «Комфортная школа» планируют начать строительство 20 новых школ на 2000 мест каждая. При этом детей из социально уязвимых семей бесплатно обеспечат школьной формой. Появится образовательный счёт, включающий средства, выделяемые из бюджета на обучение детей.

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