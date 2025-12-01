В 2026 году вместе с вступлением в силу нового Налогового кодекса изменится порядок взимания транспортного налога. Однако платёж за 2025 год казахстанцы внесут по действующим сейчас правилам, сообщили в Комитете государственных доходов, передает nur.kz
Как заплатим за 2025 год
- Сумма налога за 2025-й рассчитывается по статье 492 редакции НК, действующей в 2025 году.
- Оплатить нужно до 1 апреля 2026 года.
- Для легковых авто налог по-прежнему зависит от объёма двигателя и выражается в МРП.
Ставки для легковых авто с двигателем свыше 3000 куб. см*
- свыше 3 000 до 3 200 куб. см включительно — 35 МРП;
- свыше 3 200 до 3 500 куб. см включительно — 46 МРП;
- свыше 3 500 до 4 000 куб. см включительно — 66 МРП;
- свыше 4 000 до 5 000 куб. см включительно — 130 МРП;
- свыше 5 000 куб. см — 200 МРП.
* Для машин, произведённых в РК после 31.12.2013 либо ввезённых до этой даты (п.2 ст.492 НК).
Что изменится с 2026 года
Новый кодекс предусматривает, в частности, скидки для старых авто и отмену повышенного налога на ряд категорий машин. Эти нормы начнут действовать за период 2026 года, а платить по обновлённым ставкам предстоит до 1 апреля 2027 года .
Итог: за 2025 год — «по-старому» и до 1 апреля 2026-го; за 2026-й — уже по новым правилам с оплатой до 1 апреля 2027-го.
