По каким ставкам казахстанцы заплатят транспортный налог

— Сегодня, 15:46
В 2026 году вместе с вступлением в силу нового Налогового кодекса изменится порядок взимания транспортного налога. Однако платёж за 2025 год казахстанцы внесут по действующим сейчас правилам, сообщили в Комитете государственных доходов, передает nur.kz

Как заплатим за 2025 год

  • Сумма налога за 2025-й рассчитывается по статье 492 редакции НК, действующей в 2025 году.
  • Оплатить нужно до 1 апреля 2026 года.
  • Для легковых авто налог по-прежнему зависит от объёма двигателя и выражается в МРП.

Ставки для легковых авто с двигателем свыше 3000 куб. см*

  • свыше 3 000 до 3 200 куб. см включительно — 35 МРП;
  • свыше 3 200 до 3 500 куб. см включительно — 46 МРП;
  • свыше 3 500 до 4 000 куб. см включительно — 66 МРП;
  • свыше 4 000 до 5 000 куб. см включительно — 130 МРП;
  • свыше 5 000 куб. см — 200 МРП.
    * Для машин, произведённых в РК после 31.12.2013 либо ввезённых до этой даты (п.2 ст.492 НК).

Что изменится с 2026 года

Новый кодекс предусматривает, в частности, скидки для старых авто и отмену повышенного налога на ряд категорий машин. Эти нормы начнут действовать за период 2026 года, а платить по обновлённым ставкам предстоит до 1 апреля 2027 года .

Итог: за 2025 год — «по-старому» и до 1 апреля 2026-го; за 2026-й — уже по новым правилам с оплатой до 1 апреля 2027-го.

Автор Марлен Мауленкулов



