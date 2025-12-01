В 2026 году вместе с вступлением в силу нового Налогового кодекса изменится порядок взимания транспортного налога. Однако платёж за 2025 год казахстанцы внесут по действующим сейчас правилам, сообщили в Комитете государственных доходов, передает nur.kz

Как заплатим за 2025 год

Сумма налога за 2025-й рассчитывается по статье 492 редакции НК, действующей в 2025 году.

редакции НК, действующей в 2025 году. Оплатить нужно до 1 апреля 2026 года .

. Для легковых авто налог по-прежнему зависит от объёма двигателя и выражается в МРП.

Ставки для легковых авто с двигателем свыше 3000 куб. см*

свыше 3 000 до 3 200 куб. см включительно — 35 МРП ;

; свыше 3 200 до 3 500 куб. см включительно — 46 МРП ;

; свыше 3 500 до 4 000 куб. см включительно — 66 МРП ;

; свыше 4 000 до 5 000 куб. см включительно — 130 МРП ;

; свыше 5 000 куб. см — 200 МРП.

* Для машин, произведённых в РК после 31.12.2013 либо ввезённых до этой даты (п.2 ст.492 НК).

Что изменится с 2026 года

Новый кодекс предусматривает, в частности, скидки для старых авто и отмену повышенного налога на ряд категорий машин. Эти нормы начнут действовать за период 2026 года, а платить по обновлённым ставкам предстоит до 1 апреля 2027 года .

Итог: за 2025 год — «по-старому» и до 1 апреля 2026-го; за 2026-й — уже по новым правилам с оплатой до 1 апреля 2027-го.

@Автор Марлен Мауленкулов

