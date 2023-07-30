По каким заболеваниям можно будет обращаться к узким специалистам без посещения терапевта

В министерстве здравоохранения РК определили перечень заболеваний по которым можно будет обращаться к узким специалистам без посещения терапевта, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участкового врача, при наличии показаний пациент направляется к профильному специалисту. Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время Министерством |утвержден Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 апреля 2022 года ҚР ДСМ-37 «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях», в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики в определенных случаях», — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве уточнили, что к таким случаям относятся:

— неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

— оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

— заболевания дерматовенерологического профиля;

— приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

— при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

— по профилю заболевания динамического наблюдения;

— в молодежные центры здоровья;

— при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

— при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.

«В остальных случаях запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участкового врача, в последующем, при наличии показаний, пациент направляется к профильному специалисту. Необходимо отметить, что врач общей практики широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. Он осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены с учетом особенностей семьи. К профильным специалистам врач общей практики направляет в случаях необходимости и наличии медицинских показаний к оказанию специализированной медицинской помощи пациенту. В соответствии со статьей 123 Кодекса, одними из принципов работы организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь являются семейный принцип обслуживания и территориальная доступность первичной медико-санитарной помощи», — пояснили в Минздраве.

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