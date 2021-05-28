По капле. Жители города Тобыл возмущены ежедневным отключением холодной воды

Ежедневное ограничение подачи воды вынуждены терпеть жители сразу двух населенных пунктов — города Тобыл и поселка Заречный. Тысячи абонентов набирают воду в емкости, и планируют обычные бытовые дела с учетом графика отключения. Связано это с дефицитом воды и нехваткой мощности у скважин, от которых запитаны Тобыл и Заречный, сообщает alau.kz

«Как можно на улице температура 36, а они отключают воду днем и ночью. Уважаемые слуги народа, вы что проверяете нас на выносливость или на терпение? Примите, пожалуйста, меры, пересмотрите график отключения воды». «Реально сил уже нет это терпеть. У нас ее вообще нет в Северном, после 18.00 воды просто нет. Это уже ни в какие рамки не лезет». «Днем капает, как будто украли, по капле собираем воду. Разве так можно?»

Такие комментарии появляются практически ежедневно в соц.сетях. Жители города Тобыл возмущены ежедневным отключением воды. С 17 мая Затобольская ТЭК распространяет в мессенджерах график ограничения подачи воды на неделю, а затем его продлевает. Согласно графику, воду в городе Тобыле и поселке Заречный отключают с 12 часов ночи до 6 утра и с часа дня до шести часов вечера. Причем не только в будние дни, но и в выходные. Как пояснили в теплоэнергетической компании, связано это с нехваткой воды. От шести имеющихся скважин запитаны два населенных пункта — город Тобыл и поселок Заречный. Последний был расширен из-за строительства микрорайона «Северный». Увеличилось число абонентов и прежних объемов, поступающих в накопитель скважины первого подъема, попросту не хватает.

«Не хватает мощностей. В связи с этим предприятие вынуждено вводить ограничение. В связи с увеличением в поселке Заречный микрорайона «Северный», в связи с этим есть нехватка воды», — сообщил замдиректора по производству «Затобольской ТЭК» Фамил Курбанов.

Чтобы устранить дефицит воды и прекратить ежедневное ее ограничение, разработали проектно-сметную документацию на строительство соединительного водоканала. Однако, пока дата начала работ неизвестна.

«Проект готов на соединительный водоканал, который будет прокладываться из Костаная. К октябрю месяцу должны будем закончить, предварительно к концу октября. Поселок Заречный будет запитан с города Костанай, а город Тобыл со скважин первого подъема», — объяснил Фамил Курбанов.

Еще одним камнем преткновения, помимо увеличившегося числа абонентов, в Затобольской ТЭК называют использование питьевой воды для полива. Ни для кого не секрет, что жители многоэтажных домов разбивают огороды прямо под окнами своих балконов. Подача технической воды для этих целей не производится. В связи с этим, в особо жаркие дни, расход воды увеличивается в разы. И пока одни поливают огурцы и помидоры, другие вынуждены оставаться без воды для обычных бытовых нужд, будь то стирка или уборка.

«Процентов 70 — 80 от этого зависит, потому что питьевая вода не предназначена для поливов. Мы людей оповещали, предупреждали, просили, чтобы прекратить поливать огороды, пользоваться для полива, но, к сожалению, нас не слышат. Мы объезжаем, просим, чтобы ограничивали поливы в дневное и вечернее время, но, к сожалению, недостаточно этого», — говорит Фамил Курбанов.

Мер воздействия на огородников не существует. За потраченный объем воды они оплачивают согласно показаниям счетчика и по существующему тарифу. Поэтому на ближайшие пять месяцев, то есть по октябрь включительно, жителям Тобыла и Заречного нужно запастись терпением и емкостями с водой, чтобы в периоды ограничения подачи не остаться без нее совсем.

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