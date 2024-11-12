В настоящее время мы наблюдаем повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США. Победа Д.Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, после достижения минимальных значений в конце сентября в 100,8 пунктов вырос до 105,5 пунктов (на 11 ноября), укрепившись почти на 5%. Индекс валют ЕМ c конца сентября снизился на 4,2% (на 11 ноября 2024г.).

«Также фиксируется умеренное снижение нефтяных котировок с уровней 74-75 долларов США до 71,83 долларов США за баррель (на 11 ноября 2024 года) на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Д.Трампа приведут к переизбытку предложения. Дополнительно, сильный доллар – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров», — говорится в сообщении.

Волатильность на внешних рынках оказывает влияние на поведение участников валютного рынка. Мы видим заметное снижение предложения иностранной валюты и одновременное увеличение спроса на неё, что, в свою очередь, способствует ослаблению курса тенге. С начала ноября 2024 года курс национальной валюты на биржевых торгах ослаб на 1,4%, до 495 тенге за доллар США.

«К сожалению, наблюдается увеличение сделок спекулятивного характера, что усиливает волатильность обменного курса. В условиях недостаточной ликвидности это может приводить к дестабилизирующим колебаниям курса. Как мы неоднократно заявляли, Национальный Банк не реагирует на изменение курса национальной валюты, обоснованное фундаментальными факторами. Но вынуждены констатировать, что наблюдаемые в последние дни колебания тенге вызваны не только фундаментальными причинами. В связи с чем, Национальный Банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты, чрезмерной», — отметили в Нацбанке РК.

Национальный Банк отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке. В случае сохранения текущих тенденций, в особенности спекулятивных настроений, для восстановления справедливого курсообразования, нормального функционирования валютного рынка и недопущения рисков резких скачков курса национальной валюты Национальный Банк готов оперативно реагировать и обеспечить проведение валютных интервенций.

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