Министерством просвещения Республики Казахстан зафиксирован случай, когда неизвестные лица представляются сотрудниками ведомства и посещают дома граждан под предлогом сбора персональных данных. В сети уже распространяются соответствующие видеоролики и сообщения, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией.
Министерство заявляет, что сотрудники ведомства не осуществляют обходы жилых домов и квартир, не проводят сбор персональных данных при личных визитах и не направляют своих представителей для подобных действий.
«Лица, которые под видом представителей Министерства требуют предоставить документы, информацию или доступ в жильё, не имеют отношения к ведомству и могут являться мошенниками».
Призываем граждан не передавать персональную информацию посторонним. О подобных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать в полицию.
