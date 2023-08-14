По многочисленным просьбам жителей Костанайской области запускают новое железнодорожное сообщение

С 3 сентября 2023 года АО «Пассажирские перевозки» запускает новое железнодорожное пассажирское сообщение «Астана – Житикара». Данный маршрут организован по многочисленным просьбам жителей Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Беспересадочные вагоны по направлению «Астана – Житикара» рассчитаны на 104 места и будут курсировать периодичностью через день: отправление по нечетным дням с вокзала Нурлы жол в 19:40 ч., прибытие по четным дням на станцию «Житикара» в 15:56 ч.

Обратное отправление по четным дням из Житикары в 18:14 ч., прибытие в столицу по нечетным дням в 12:46 ч. Маршрут поезда будет проходить через города Кокшетау и Костанай.

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