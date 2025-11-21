Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных изменениях в гериатрической помощи, передает корреспондент Zakon.kz.
Гериатрическая помощь — это комплекс медицинских, социальных и психологических услуг для людей пожилого и старческого возраста, цель которых — сохранить здоровье, самостоятельность и качество жизни.
В проекте Концепции развития здравоохранения РК до 2029 года предусмотрены отдельные меры по развитию гериатрии. Планируется формирование устойчивой модели помощи пожилым, ориентированной на поддержание функциональных возможностей, расширение доступа к долгосрочному уходу и интегрированным услугам. В регионах предполагается создание гериатрических участков и специализированных отделений для обеспечения сестринского ухода.
В текущем году расширен возраст целевой группы для профилактических скринингов по неинфекционным заболеваниям: порог повышен с 70 до 76 лет. Также введён новый вид скрининга — раннее выявление инсульта для мужчин старше 50 лет.
С 1 января 2026 года скрининги на раннее выявление артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и глаукомы будут проводиться в рамках ГОБМП.
Глава минздрава РК эмоционально обратилась к работникам скорой помощи
"Детям — не в Instagram и TikTok?": спор о возрастных ограничениях вспыхнул с новой силой
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.