По-новому: как изменится пенсионная система Казахстана

В министерстве труда рассказали LS, какие изменения ждут пенсионную систему Казахстана.

В ответе на официальный запрос LS в ведомстве отметили, что с 1 января 2023 года предусмотрено введение 5%-ного обязательного пенсионного взноса работодателей. Это прописано в концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Внедрение данного компонента позволит по достижении пенсионного возраста при наличии стажа участия в условно-накопительной системе не менее пяти лет (60 месяцев) получать дополнительные выплаты.

«Это также обеспечит финансовую устойчивость пенсионной системы, а коэффициент замещения выплатами после выхода на пенсию будет на уровне не ниже 40%. Вместе с тем рассматривается вопрос поэтапного увеличения ставки обязательных взносов работодателей», – сообщили в Минтруда.

Кроме этого, размеры солидарных пенсий ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%, а базовых – на уровень инфляции.

«Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2022-2026 годы, с 1 января 2022 года была произведена очередная ежегодная индексация солидарной пенсии на 7%, базовой – на 5%. С 1 апреля текущего года размеры солидарных пенсий были проиндексированы дополнительно на 4%, а базовой – повышены в связи с изменением величины прожиточного минимума (на 01.04.2022 года – 37 389 тенге)», – отметили в Минтруда.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что с 2021 года казахстанцам предоставлена возможность использования части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также на передачу в управление инвесткомпаниям.

«При этом предложение об изъятии части инвестдохода с пенсионных накоплений в данный момент не рассматривается», – резюмировали в Минтруда.

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