По новому плану в Костанайской области нужно вакцинировать 596 тыс. человек

Низкий процент по охвату вакцинацией и ревакцинацией населения Костанайской области стал одним из главных вопросов на заседании оперативного штаба под руководством акима региона. Аутсайдерами стали несколько районов и города Костанай и Рудный.

Министерством здравоохранения представлен обновленный план вакцинации в сторону увеличения. Таким образом, привиться в нашей области должны без малого 596 тысяч человек, что на 90 тысяч больше, чем планировалось ранее. На данный момент вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 354 тысячи или практически 60% от подлежащего населения. Аутсайдерами по этому показателю стали Житикаринский, Аулиекольский, Амангельдинский и Костанайский районы, а также город Аркалык. Низкий показатель по привитым вакциной «Пфайзер» и ревакцинированных наблюдается в Костанае и Рудном.

«19 января 2022 года на селекторном совещании с акимами городов и районов за слабую работу к дисциплинарной ответственности были привлечены заместители акимов нескольких регионов, курирующих вопросы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В результате, в некоторых из этих регионов отмечается положительная динамика, то есть начали исправляться. К примеру, в Аулиекольском районе рост по вакцинации населения составил 1,7%, а по ревакцинации — 13,2», — сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области отметил, что через десять дней показатели снова будут рассмотрены. Если они по-прежнему будут низкими, ответственность будут нести лично акимы районов и городов, оказавшихся антилидерами. Также на заседании штаба были заслушаны доклады акимов нескольких районов. В их числе Алтынсаринский. Здесь вакцинировано 100 процентов сотрудников правоохранительных органов, 99 процентов госслужащих и 97 процентов медработников. Пенсионеры в этом показателе значительно отстают.

«По вакцинации. 61% пенсионеров. В целом этот показатель у нас по области низкий. У нас очень много людей пожилых в области 60 лет и старше, более 130 тысяч человек проживает. На контроле надо держать потому что первые они попадают под удар, так скажем», — подчеркнул глава региона

По итогам заседания Архимед Мухамбетов поручил акимам регионов активизировать работу и все вопросы взять под жесткий личный контроль. Также держать руку на пульсе, отметил аким, нужно в вопросе обеспеченности аптек города лекарственными средствами.

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