По оплате в костанайских автобусах для пенсионеров и детей принято решение

От костанайцев в редакцию поступают неоднократные жалобы по вопросам оплаты социальными картами в автобусах, передает alau.kz

В отделе ЖКХ Костанай прокомментировали ситуацию.

«В связи со сбоем социальных карт «Казпочты» и ТОО Alempey принято решение — до устранения неполадок отменить дифференцированный тариф для пенсионеров и детей. Они смогут оплачивать проезд наличными по 70 и 40 тенге до устранения техпроблем», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная Нурдаулет Бейсенов.