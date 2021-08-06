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По оплате в костанайских автобусах для пенсионеров и детей принято решение

Фото из открытых источников

От костанайцев в редакцию поступают неоднократные жалобы по вопросам оплаты социальными картами в автобусах, передает alau.kz

В отделе ЖКХ Костанай прокомментировали ситуацию.

«В связи со сбоем социальных карт «Казпочты» и ТОО Alempey принято решение — до устранения неполадок отменить дифференцированный тариф для пенсионеров и детей. Они смогут оплачивать проезд наличными по 70 и 40 тенге до устранения техпроблем», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная Нурдаулет Бейсенов.

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