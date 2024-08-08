По-осеннему дождливо. Прогноз в Костанае и Костанайской области

Ночью 9 августа ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, в центре Костанайской области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град.

Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 18-23, на юге области 26 тепла.

В Костанае будет облачно. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.