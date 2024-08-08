По-осеннему дождливо. Прогноз в Костанае и Костанайской области

Фото alau.kz/Н.Луговской
Ночью 9 августа ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, в центре Костанайской области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град.
Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 18-23, на юге области 26 тепла.
В Костанае будет облачно. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.
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