Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 апреля представили синоптики Казгидромета. С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь , гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны осадки — дождь, снег.
Сильные осадки -дождь, снег прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13-14 апреля в Акмолиснкой, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетісу, 14 апреля в области Ұлытау. По республике ожидается туман.
Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, 12-14 апреля в Актюбинской, 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской обалстях прогнозируются заморозки 1-3 градуса.
Температурный фон днем:
На западе страны повышение от 13-20 до 17-23 тепла.
На юго-западе повышение от 15-20 до 22-27 тепла.
На северо-западе повышение от 8-15 до 12-20 тепла.
На севере, в центре понижение от 20-25 до 10-15 тепла.
На востоке понижение от 23-29 до 12-20 тепла.
На юге понижение от 28-33 до 23-28 тепла.
На юго-востоке понижение от 23-33 до 18-25.
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