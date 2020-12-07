По периметру городов Костанайской области сняли санитарные посты. Какие еще послабления ввели в регионе?

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал новое постановление, в котором говорится о продлении карантина в регионе до 14 декабря, но с частичным послаблением.

Так, например, разрешили работать аквапаркам, бассейнам и термопарку;

Передвижение жителей Костанайской области ограничили с 23:00 часов до 6:00 часов (ранее было с 22:00 часов до 6:00 часов);

Увеличили график работы общественного транспорта в будние дни с 6:00 часов до 23:00 часов (ранее было с 6:00 часов до 21:00 часов);

Cократили запрет на работу такси с 23:00 часов до 6:00 часов (ранее с 22:00 часов до 06:00 часов);

Изменился график работы ТРЦ в части реализации непродовольственных товаров, теперь с 10:00 до 22:00 часов (ранее с 10:00 часов до 20:00 часов);

Разрешили работать детским секциям, кружкам, факультативам с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с 9:00 часов до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни;

Увеличили время работы для осуществления деятельности объектов общественного питания в помещениях, теперь с 08:00 часов до 23:00 часов (ранее с 08:00 часов до 21:00 часов);

Разрешили работать санаториям, профилакториям и базам отдыха, а также крытым спортивным объектам, спорткомплексам, спортшколам, спортклубам, тренировочным залам, фитнес-центрам, спортивно-оздоровительным центрам;

Выезд и выезд в Костанайскую область теперь свободный, убрали санитарные посты, размещенные ранее по периметру городов Костанай, Рудный и Житикара.

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