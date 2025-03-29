В социальных сетях распространяются ложные объявления о «помощи» в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент.

Посредники используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести Вас в заблуждение.

ЕНПФ напоминает:

• выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;

• оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий;

• ЕНПФ не взимает комиссии, а все выплаты осуществляются строго по закону;

• целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.

Не передавайте свои персональные данные третьим лицам.

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