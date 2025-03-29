В социальных сетях распространяются ложные объявления о «помощи» в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент.
Посредники используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести Вас в заблуждение.
ЕНПФ напоминает:
• выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;
• оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий;
• ЕНПФ не взимает комиссии, а все выплаты осуществляются строго по закону;
• целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.
Не передавайте свои персональные данные третьим лицам.
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