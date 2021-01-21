По-прежнему в «красной» зоне. Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
20 января в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 7 – г.Рудный, 9 – Костанайского района, 6 – г.Житикары, 5 — г.Лисаковск, 3 – Аулиекольского района и 1 Сарыкольского района.
53 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Желкуар».
Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 20 января 2021г зарегистрировано 8878 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7863.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области