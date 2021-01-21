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По-прежнему в «красной» зоне. Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

20 января в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 7 – г.Рудный, 9 – Костанайского района, 6 – г.Житикары, 5 — г.Лисаковск, 3 – Аулиекольского района и 1 Сарыкольского района.
53 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Желкуар».

Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 20 января 2021г зарегистрировано 8878 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7863.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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