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По прогнозу метель. В Костанайской области распространили штормовое предупреждение

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Ночью 27 ноября на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель.

Ветер юго-западный, на северо-востоке области 15-20 м/с.

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В Костанае ночью ожидается температура -7 градусов, днём -5.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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