По программе «Нурлы жер» для многодетных семей будут построены 7 домов в Костанайской области

На реализацию государственной программы «Нурлы жер» в Костанайской области в этом году выделено больше 18 млрд тенге. На эти деньги будут построены 7 арендных домов без права выкупа, куплены 108 квартир для многодетных семей и построены 34 кредитных многоэтажки. Весомая часть денег, больше 8 млрд тенге, уйдет на подведение инфраструктуры к новым постройкам, сообщает alau.kz

На реализацию программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в 2020 году в Костанайской области выделено 18,2 млрд.Н а строительство 34 многоэтажек в рамках этой программы направят 8,1 млрд. Еще 7,3 млрд тенге — на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры: водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, в основном, микрорайонов Кунай и Береке в Костанае. Почти 2 млрд тенге из этих денег направят на строительство 7-ми арендных домов без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения. Еще на 1,2 млрд тенге в Амангельдинском, Денисовском, Житикаринском, Мендыкаринском и Наурзумском районам реконструируют 5 -ть многоквартирных домов для этих целей.

«На приобретение 108 квартир для обеспечения жильем многодетных семей — 900 млн. тенге. Из них 840 млн. тенге на приобретение — 100 квартир в г. Костанай и 60 млн тенге на приобретение 8-ми квартир в г. Тобыл. На сегодняшний день в городе Костанай приобретены 58 квартир на сумму 657,3 млн тенге», -говорит руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжариков

В рамках «Нұрлы жер» по «Бақытты отбасы» малообеспеченные семьи могут получить кредиты на покупку жилья. В рамках этого направления, Костанайским филиалом «Жилстройсбербанка» принято на рассмотрение 219 заявок на 1, 5 млрд тенге, все заявки одобрены. Выдано 193 займа на , 3 млрд тенге. Таким образом, квартиры приобрели 36 многодетных семей, 129 — неполных семей и 28 семьей, имеющих детей-инвалидов.

«В текущем году по данной Программе предусмотрены средства в объеме 1,4 млрд тенге для выдачи 142 займов на приобретение жилья, в том числе: 71 — для уязвимых и 71 — для многодетных семей. Дополнительной мерой обеспечения населения жильем, является возможность приобретения жилья работающими гражданами в рамках ипотечного жилищного кредитования по программе «7-20-25». В банки второго уровня поступило на рассмотрение 1 047 заявка на сумму 11,5 млрд тенге, из них одобрено 972 займа на сумму 7,6 млрд тенге»,- сказал Берик Танжариков.

Всего же с начала текущего года, по данным управления строительства, архитектуры и градостроительства, в Костанайской области было предоставлено жилье 21 -ой семье. Большинство — это многодетные семьи, которым приобрели квартиры за счет спонсорских и бюджетных денег.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.