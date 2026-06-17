«По прописке мест нет»: родители пожаловались на проблемы при зачислении в первый класс





В Костанайской области стартовал приём документов в первый класс. Однако не для всех родителей процесс прошёл гладко. В комментариях под публикацией alau.tv жители региона рассказали о сбоях на портале, отказах в зачислении и проблемах с определением школы по месту жительства.

Одна из пользовательниц сообщила, что её ребёнку отказали в зачислении в школу по прописке.

«В школу по прописке подавали — пришёл отказ, якобы переполненность классов-комплектов. В первый же день подачи у них уже переполненность, не в гимназию, в обычную школу по прописке», — написала она.

С похожей ситуацией столкнулись и другие родители.

«Подавали в 17 школу. Пришёл отказ. Позвонила, ответили, вы живёте в другом районе, придётся идти в школу в своём районе, а старший сын учится в 17-й», — рассказала жительница Костаная.

Некоторые пользователи пожаловались на проблемы с определением школы по адресу регистрации.

«Через eGov.kz попробовали ровно в 9:00 подать, было написано, что по адресу прописки нет школы. Тут же перешла через браузер на сайт ОУО и без проблем всё прошло, ушло меньше минуты на подачу заявления», — поделилась одна из мам.

Часть родителей рассказала о неоднократных отказах.

«Нам тоже отказали, ссылаясь на переполненность классов-комплектов. И при том, что заявление подавала утром с 9:00», — написала пользовательница.

Другая жительница отметила, что документы пришлось отправлять несколько раз.

«Я подавала три раза и отказ. Скорей всего они принимают сначала по своему микроучастку. Хотя мы рядом на Ворошилова и всё равно три отказа», — говорится в комментарии.

Вместе с тем многие родители сообщили, что успешно подали документы в первые часы после старта кампании.

«Все супер. В 9:03 подала, загрузила только фото. Уже и ответ пришёл», — написала одна из пользователей. «Подала в 9:03, в 10:30 всё было одобрено и подписано», — отметила другая мама.

Некоторые родители рассказали, что уведомления о принятии документов получили в тот же день.

«С утра всё хорошо загрузилось, справки были сделаны заранее. Загрузила только фотографию 3×4 и всё. В обед пришло СМС-сообщение, что документы приняты», — поделилась жительница области.

В отделе образования Костаная на обращения пользователей рекомендовали обращаться за разъяснениями по телефону отдела образования.

Напомним, приём документов для зачисления детей в первый класс в регионе стартовал 18 июня.

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