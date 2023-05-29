По проспекту Абая из-за жары ограничат любое движение, кроме спецтехники

Как отметили сегодня на совещании в городском акимате подрядчики, которые занимаются ремонтом участка по Абая от путепровода до Воинов-Интернационалистов, это мера необходима, чтобы получить качественный итог их работы.

«То есть уклада асфальта при температуре асфальта 160 градусов Цельсия, при температуре воздуха 30 градусов, представьте какие проблемы. Соответственно, новое полотно, заезжают машины, оставляют следы, портят кромку асфальта и все это будет сказываться на качестве», -было сказано сегодня на совещании.

Так же, как подчеркнул аким областного центра, на этом участке в целях безопасности, пока не завершатся работы по установке новых столбов освещения, в ночное время тоже будет запрещено передвижение.

«Огромный вопрос — безопасность. Сейчас освещение идет, вчера были там вечером, ночью дрейфуют с номерами, без номеров гоняют, непонятные какие-то машины, полиция бездействует, поставить туда пост, не надо по звонку, пост на колесах», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Помимо этого, уже в среду, 31 мая, подрядчик полностью ограничит движение по Абая в промежутке улицы Чкалова, но при этом откроет движение от путепровода по Абая на Арыстанбекова. В связи с этим движение автобусов и другого транспорта вновь изменится. Закрытие предусмотрено на один день, отметили подрядчики.

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