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По штурмовой лестнице спускали пожарные жителей дома в центре Костаная

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Утром 8 января поступило  сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Толстого в областном центре, сообщает пресс-служба ДЧС.

К месту происшествия прибыли силы и средства  подразделения пожарной части № 5 г. Костаная.  К приезду спасателей было обнаружено сильное задымление в подъезде № 5. Дым стремительно распространялся по всем этажам, лестничным клеткам, проникал в жилые квартиры. Затруднял дыхание, угрожал жизни людей. Первыми в  задымленную зону вошло звено газодымозащитной службы в составе трёх человек. На площади 30 кв.м. горела однокомнатная квартира на втором этаже.

«Из подъезда по лестничному маршу огнеборцы эвакуировали  14 человек, в том числе четверых детей. Кроме того, по штурмовой лестнице пожарные спустили двоих взрослых и ребенка. Благодаря умелым и решительным действиям пожарных удалось избежать жертв и пострадавших.  Причину пожара предстоит установить специалистам», — сообщили в пресс-службе.

ДЧС Костанайской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Будьте осторожны в обращении с огнем, не оставляйте без присмотра  включенные электро- и газовые приборы, следите за состоянием электропроводки. Соблюдение этих простых правил помогут вам предотвратить пожар.

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