По снежной дороге. Распространено штормовое предупреждение

Кадр из видео
Предупреждение опубликовано в инстаграм аккаунте отдела по чрезвычайным ситуациям Лисаковска, сообщает alau.kz
В аккаунте ОЧС размещено видео, снятое в Оренбургской области.
Автор видео за кадром озвучивает масштабы происходящего.
Костанайские синоптики сообщают, что 28 июля в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Утром на западе области туман.
Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанае 28 июля днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.
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